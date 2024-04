Le bulletin du gouvernement bruxellois: tout juste satisfaisant

Des échecs

Comme à chaque fois, certains dossiers n’ont pas pu aboutir. On pense au code du bien-être animal bloqué à cause de l’abattage rituel sans étourdissement. La question plus globale de la neutralité sera certainement au menu des futurs négociateurs. Au règlement régional d’urbanisme qui a certainement pâti de la démission de Pascal Smet en cours de route. Et évidemment au métro 3. Ce métro qui semble indispensable pour le futur, mais qui terrasse les finances bruxelloises. La date de 2040 pour sa mise en circulation est avancée, mais on parlait d’un RER pour 2012. Et il faut trouver la manière de le financer. Il coûterait plus de 4,5 milliards. Alors faut-il poursuivre l’idée ? Nous pouvons parier sur d’âpres discussion lors des négociations pour la majorité 2024-2029.

Avec ces importantes questions pour l’avenir de notre capitale, la campagne promet d’être musclée surtout que le MR, dans l’opposition depuis 20 ans, affiche de belles couleurs selon les derniers sondages et reprend la tête des intentions de vote. Le PTB est 2e suivi par le PS et Ecolo dans un mouchoir de poche.

Alors qui mènera les négociations ? En tout cas, le prochain gouvernement devra porter une attention particulière au budget, quoi qu’il en coûte.