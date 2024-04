Le bulletin d’Alain Maron: l’homme qui respire l’écologie

La stratégie Renolution et son alliance est une de mes plus grande fierté. C’était un énorme challenge que de réunir une centaine d’organisations publiques, privées et associatives (administrations, secteur de la construction, banques, …) impliquées dans la stratégie de rénovation du bâti à Bruxelles. Notre objectif commun était simple: relever, ensemble, les défis de la rénovation des bâtiments à Bruxelles. La Renolution, terme qui est d’ailleurs rentré dans les mœurs aujourd’hui, a des résultats déjà visibles sur le terrain. Les Bruxelloises et les Bruxellois rénovent de plus en plus leur logement grâce notamment à l’augmentation de primes Renolution, leur budget, tout comme celui de l’accompagnement des ménages, a doublé depuis le début de la législature. C’est donc une fierté que d’avoir permis de mettre tout cela en route et de continuer à placer la Région bruxelloise à la pointe de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Celles-ci ont d’ailleurs diminuée de 40% entre 2005 et 2022. La Renolution est en marche et va s’accélérer dans les prochaines années.