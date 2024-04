Le bulletin de Rudi Vervoort: des portes qui claquent mais le ministre-président ne tremble pas

Action : 19/50

Le dernier mandat de ministre-président de la Région bruxelloise n’aura pas été un long fleuve tranquille pour Rudi Vervoort. On pourrait même dire qu’il a été à l’exact opposé du précédent. Là où entre 2014 et 2019, le gouvernement Vervoort n’avait pas connu de remous, entre 2019 et 2024, les tensions ont émaillé la législature avec des portes qui claquent et des réunions à distance pour déminer les dossiers. Résultat : plusieurs projets ont été remis dans le congélateur comme le plan d’aménagement directeur de la friche Josaphat, la question de l’abattage rituel avec ou sans étourdissement, ou encore la réforme de la taxe kilométrique. Avec un gouvernement composé essentiellement de primo-ministres (Maron, Trachte, Van den Brandt, Persoons, Ben Hamou), Rudi Vervoort a du mal à créer une cohésion de groupe. Pascal Smet, Alain Maron ou Bernard Clerfayt créent des tensions.

Malgré cela, tout semble couler sur le cuir de l’homme politique everois et le gouvernement reste en place. Il ne se mouille pas publiquement et c’est d’ailleurs un reproche que lui font certains. Dans cette équipe, il manque de leadership. Dès la crise du covid, cela transparait. Au conseil national de sécurité, il peine à faire peser Bruxelles. Mais comme toujours, Rudi Vervoort s’en sort et ses ministres ont réalisé une importante partie de l’accord du gouvernement.