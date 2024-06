Le gouvernement Vervoort valide les orientations stratégiques de la modification du PRAS

Le PRAS détermine par îlot et pour chaque parcelle de la Région bruxelloise, si celle-ci est constructible ou non et à quoi elle est destinée (habitat, commerces, zone naturelle…). Depuis 2001, le PRAS n’avait fait l’objet que de modifications partielles.

Le gouvernement bruxellois, en affaires courantes, a validé les orientations stratégiques de la future modification du Plan Régional d’Affectation de Sol (PRAS), annonce le ministre-président Rudi Vervoort (PS).

Confié à Perspective, le processus de modification du PRAS – dénommé “Share the City” – est à l’œuvre depuis 2021. L’enjeu est de pouvoir disposer d’un outil de planification territorial qui permette à la Région bruxelloise de s’adapter aux évolutions sociales et environnementales en cours et à venir. Ainsi, le gouvernement bruxellois a validé les orientations stratégiques de la modification du PRAS, ainsi que l’ensemble des études qui les soutiennent.

Véritables boussoles des travaux juridiques et techniques à venir, ces orientations stratégiques ont été rédigées sur la base d’une large concertation avec le public, la société civile, les experts des administrations, des communes et des universités. Elles déterminent le cap à donner à la modification, les grands thèmes incontournables qu’elle devra traiter. Les orientations stratégiques, au nombre de 14, sont regroupées en trois priorités: Climat et biodiversité; Justice sociale; et Économies urbaines.

La modification du PRAS en elle-même, qui consiste en un travail technique et juridique à conforter par des études et une évaluation environnementale, interviendra ultérieurement. Elle sera soumise à enquête publique. Jalonnée de nombreuses étapes, cette modification lancée au cours de la législature sortante trouvera son aboutissement durant la prochaine.

Belga