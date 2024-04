Le bulletin de Bernard Clerfayt: mission sauveteur de son parti

Action : 28/50

Seul représentant DéFI, à lui d’incarner la ligne centriste de son parti. Pas facile quand on débute la législature en perdant l’importante compétence Economie de son prédécesseur. Et au passage un secrétariat d’état qui donne du poids dans le gouvernement. Après avoir fait campagne comme candidat ministre-président ou rien, Clerfayt doit se contenter de l’emploi et de la formation. Ainsi que du bien-être animal dont il fera souvent un outil (voir plus bas).

Pour les deux premières compétences, Clerfayt s’appuie sur Actiris et Bruxelles Formation. Très vite, il avance, gardant le même chef de cabinet que Didier Gosuin et récupérant l’une de ses attachées de presse. Des pôles emploi-formation et un plan pour endiguer les métiers en pénuries sont concoctés. La garantie solution est étendue à tous les âges (auparavant seuls les jeunes se voyaient proposer systématiquement un stage, une formation ou une validation de compétences).

Certaines idées n’aboutissent pas réellement, telles que la création d’une véritable Cité des Langues ou la multiplication de tests à l’aveugle en matière de discrimination à l’embauche. La faute à divers obstacles mais aussi à un « manque de moyens et diverses résistances » confie un acteur bruxellois, un peu dépité.

Emploi toujours, Clerfayt porte une délicate réforme des titres-services, qui assure la pérennité du système et renforce (un peu) les contrôles sociaux et les formations. Tout bénéfice pour ces travailleurs peu qualifiés. Et pour les caisses publiques, puisque ce système de paiement subsidié sort du travail au noir un grand nombre de personnes.