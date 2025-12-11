Communiqué de la Société des journalistes de BX1: “Un profond mal-être entre gâchis et craintes pour l’avenir”

Une semaine après la restructuration brutale qui a frappé BX1 et la rédaction en particulier, la société des journalistes (SDJ) ressent un mal-être profond.

Le départ forcé de journalistes chevronnés dicté par des considérations économiques au mépris de la qualité de leur travail fragilise considérablement la rédaction qui a perdu une partie de son identité.

Cette décision d’une très grande violence prive BX1 de professionnels aux sensibilités diverses et d’une connaissance profonde de la réalité bruxelloise. C’est un immense gâchis.

Sans cap, sans vision, sans ligne éditoriale précise, la SDJ s’inquiète aujourd’hui du futur qui l’attend. Elle craint que la réorganisation qui se profile nuise à la qualité journalistique et entraîne une dégradation des conditions de travail.

Face à cette menace, la SDJ réaffirme qu’elle ne transigera pas avec ses valeurs qui sont celles d’un média de service public soucieux de donner à voir et à comprendre la richesse, la diversité et la complexité de la Région bruxelloise sous toutes ses formes.

Elle demande à être associée à la réflexion quant à l’avenir de BX1.

