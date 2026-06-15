12.000 victimes potentielles des crédits logement suspects de Crelan entre 2008 et 2016

Le dossier Crelan et Crelanco, passé lundi devant le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, a potentiellement fait plus de 12.000 victimes, selon le procureur. Il s’agit du nombre de personnes qui ont souscrit à un crédit logement pour l’acquisition d’un bien immobilier ou pour le refinancement d’un crédit logement externe auprès des banques Crelan et Crelanco entre 2008 et 2016. Les deux banques sont suspectées d’avoir commis des irrégularités dans le décompte des intérêts de ces milliers de crédits logement.

Si 12.000 parties pourraient potentiellement être citées au dossier, une seule femme s’est constituée partie civile contre les deux banques dans le cadre du procès ouvert lundi à Bruxelles. Ancienne gérante d’une agence indépendante, B.M. porte l’affaire en justice depuis 2008, d’abord au civil et désormais au pénal.

Après un début d’enquête laborieux, le parquet a fini par suivre sa lecture du dossier. S’appuyant sur les documents saisis lors des perquisitions menées aux sièges des deux banques en mars 2018, le procureur estime que Crelan et Crelanco ont maintenu leur interprétation douteuse de la notion de prélèvement de 2008 à 2016, et ce malgré plusieurs signalements internes.

Les banques sont dès lors responsables de faux et usage de faux, manipulation de données informatiques, escroquerie, pratique commerciale trompeuse, déloyale ou de mauvaise foi, selon le ministère public.

Le procureur requiert contre Crelan et Crelanco une déclaration de culpabilité ou une suspension du prononcé. Il requiert surtout une confiscation des avantages patrimoniaux tirés par les deux banques des intérêts indûment perçus sur les quelque 12.000 crédits logements hypothécaires. Ces avantages s’élèvent à 1,272 million d’euros pour Crelan et 488.000 euros pour Crelanco, soit 1,760 million d’euros au total.

La défense, qui a entamé sa plaidoirie lundi, poursuivra ses arguments mardi devant la 69e chambre correctionnelle.

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