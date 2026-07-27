Le festival Classissimo célèbre ses 20 ans au Théâtre royal du Parc

Le festival Classissimo fêtera sa 20e édition du 5 au 11 août au Théâtre royal du Parc. Pour cet anniversaire, l’événement proposera sept soirées de concerts mêlant musique baroque, classique, tango et rythmes latino, tout en rendant hommage à son cofondateur, Georges Dumortier, décédé en avril dernier.

Créé pour rendre la musique classique accessible au plus grand nombre, le festival met une nouvelle fois l’accent sur une programmation éclectique, réunissant artistes confirmés, jeunes talents et instruments rares. Les organisateurs annoncent un parcours musical allant de Mozart à Astor Piazzolla.

L’édition 2026 sera également marquée par un hommage à Georges Dumortier, dont l’engagement a contribué au développement du festival durant deux décennies.

“Vingt ans déjà que Classissimo réunit mélomanes et curieux, et s’est imposé comme l’un des rendez-vous phares des étés musicaux bruxellois. Cette édition anniversaire s’apprête une fois de plus à démonter les clichés qui collent encore au classique, avec une programmation éclectique allant du baroque au tango, de Mozart aux rythmes latino, tout en impliquant la jeunesse. Cette édition est évidemment dédiée à la mémoire de Georges Dumortier, cofondateur du festival, dont l’inépuisable engagement continue d’inspirer toute l’équipe”, souligne Nawal Ben Hamou, échevine de la Culture et des Grands Événements de la Ville de Bruxelles.

Fidèle à sa volonté de démocratiser la musique classique, Classissimo maintient une politique tarifaire accessible. Les places sont proposées à 15 euros en prévente, 18 euros sur place et un pass donnant accès aux sept concerts est disponible au prix de 68 euros. L’entrée est gratuite pour les moins de 18 ans et les étudiants.

Le festival se déroulera du 5 au 11 août au Théâtre royal du Parc, à Bruxelles.