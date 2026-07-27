Un début de semaine sous les nuages: le retour de fortes chaleurs attendu mardi 

Le ciel sera d’abord changeant à très nuageux lundi avec encore la possibilité de quelques averses sur l’est et le nord du pays, selon l’Institut royal météorologique (IRM).

L’après-midi, le temps redeviendra généralement sec et le soleil s’imposera de plus en plus à partir de l’ouest. La région côtière bénéficiera ainsi d’un après-midi bien ensoleillé. Les maxima varieront entre 19°C en haute Ardenne, 23°C dans le centre du pays et 25°C dans les régions proches de la France. Le vent sera modéré d’ouest à nord-ouest.

En soirée et la nuit prochaine, le ciel se dégagera et les températures redescendront entre 8 et 16°C. Le vent, venu du sud ou de direction variable, sera faible voire encore modéré le long du littoral.

Mardi, les maxima approcheront les 30°C dans de nombreuses régions. Mercredi et jeudi, ce seuil sera facilement dépassé. La phase d’avertissement du plan forte chaleur est donc activée. Une vague de chaleur climatologique pourra également être enregistrée. Les pics de température pour mercredi et jeudi doivent encore être affinés et l’évolution pour vendredi et les jours suivants est encore incertaine.

Belga