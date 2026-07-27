Canicule: la Belgique affichait fin juin le plus haut taux de surmortalité d’Europe

La Belgique a affiché le taux de surmortalité le plus élevé d’Europe durant la vague de chaleur de la fin du mois de juin, écrivent lundi plusieurs journaux flamands sur la base de données de l’EuroMOMO, un réseau européen d’harmonisation des données sur la mortalité dans plus de 20 pays en Europe.

Selon l’Institut de santé publique Sciensano, 2.000 décès supplémentaires ont été enregistrés en Belgique durant la vague de chaleur du mois de juin et des premiers jours de juillet, soit une surmortalité de 48%. Ce taux est bien plus élevé que chez nos voisins français (+23%) et néerlandais (+13°C) qui ont souffert de températures comparables.

Si l’on confronte les chiffres belges avec le nord de la France toutefois, la surmortalité y a été équivalente.

Les habitants des régions les plus pauvres ont été plus durement touchés par la canicule. “Il existe par exemple une grande différence entre la Flandre et la Wallonie. Et cela s’explique par des facteurs socio-économiques indéniables”, explique le biostatisticien Geert Molenberghs (KU Leuven/UHasselt) à la presse flamande. “Il fait moins chaud dans une grande maison entourée d’un peu de verdure que dans un appartement plein de monde”.

Mais même en considérant la Flandre séparément, la région a tout de même été plus durement touchée (+31 %) que la France et les Pays-Bas. “Il faut donc se pencher sur notre façon désordonnée de construire”, déclare M. Molenberghs. “Aux Pays-Bas, l’approche est beaucoup plus structurée et le pays affiche les chiffres les plus bas de tous les pays voisins”.

Notre territoire est aussi en moyenne plus densément urbanisé, ce qui a un impact direct sur les possibilités de rafraîchissement.

Par ailleurs, les statistiques elles-mêmes jouent également un rôle. “Si l’on ne considérait que le nord de la France, on constaterait que cette région a été aussi durement touchée que la nôtre”, explique Geert Molenberghs. Dans le sud et surtout le sud-est de la France, le nombre de décès n’a guère dépassé la moyenne habituelle. Ces régions sont mieux adaptées aux températures élevées.

Belga