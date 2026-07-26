La Foire du Midi révèle les failles des aménagements du quartier: “Ce n’est confortable ni pour les piétons ni pour les cyclistes”

Chaque été, la Foire du Midi transforme le boulevard du même nom en lieu de fête. Mais son installation entraîne aussi la fermeture d’un tronçon de la piste cyclable de la petite ceinture pendant plus d’un mois, ce qui complique la vie des cyclistes et des piétons.

Difficile de rouler à vélo aux abords de la Foire du Midi. Des déviations sont mises en place mais posent certains problèmes. L’association Critical Mass Brussels souligne le fait, par exemple, que les cyclistes sont obligés de rouler sur les trottoirs. “Ce n’est confortable ni pour les piétons, ni pour les cyclistes”, regrette Adrien Nuttens, participant actif de l’association.

Ces déviations mettent aussi en lumière l’état “lamentable” de certains trottoirs. “Si on est PMR ou cycliste pas aguerri, ce n’est pas idéal“.

De manière générale, c’est toute la zone qui est compliquée à appréhender en tant qu’usager. “Il y a quelque chose qui n’est pas lisible dans l’aménagement et globalement, dans le quartier Midi il devrait y avoir un saut qualitatif qui doit être fait dans l’aménagement cyclable et piéton pour la sécurité de tous“, plaide Adrien Nuttens.

► Voir notre reportage | À la Foire du Midi, la police veille sur les visiteurs

Contacté, Didier Wauters (Les Engagés), échevin des Affaires économiques en charge de la Foire du Midi dit comprendre l’inconfort des cyclistes : “Je rejoins en bonne partie l’analyse faite par Critical Mass. Par ailleurs, la Ville plaide auprès de la Région pour décider d’un aménagement qui permettrait de contenter tous les usagers de cet espace, (…) non seulement pendant la Foire du Midi, mais également tout le reste de l’année.”

Adrien Nuttens veut avant tout se montrer positif : “En tant que cyclistes, et je pense que c’est le cas de beaucoup de gens à Bruxelles, on n’a rien du tout contre la Foire du Midi. Elle ne fait que révéler des problèmes structurels le reste de l’année sur ce genre de quartier. Globalement, avec l’aménagement de la petite ceinture cyclable, il y a vraiment eu une grosse amélioration, mais je pense qu’il y a encore un saut qualitatif qui doit être fait. Il faut entrer encore plus dans le détail“.

En attendant, les cyclistes prennent leur mal en patience : la Foire du Midi se termine le 23 août.

■ Reportage de Joachim Vincent et Loïc Bourlard