Chute des dons de sang à Bruxelles pendant les vacances: l’appel du pied de la Croix Rouge

Les réserves de sang sont sous pression à Bruxelles depuis le début des vacances d’été.

Selon la Croix-Rouge de Flandre, citée par Bruzz, le nombre de dons enregistrés dans la capitale a chuté d’environ un tiers par rapport à la normale, ce qui pousse l’organisation à lancer un appel urgent aux donneurs.

La situation est préoccupante pour la plupart des groupes sanguins, avec un besoin particulièrement marqué pour les groupes O négatif et B négatif. Le groupe O négatif revêt une importance particulière puisqu’il est considéré comme le donneur universel et peut être transfusé à tous les patients en cas d’urgence.

Comme chaque été, les réserves sont affectées par le départ en vacances de nombreux donneurs. La Croix-Rouge de Flandre constate habituellement une baisse de 10 à 15 % des dons durant cette période, mais la diminution observée cette année à Bruxelles est encore plus importante. Certains voyageurs sont également temporairement exclus du don après un séjour dans certains pays.

Dans le même temps, les besoins des hôpitaux restent élevés. Les dons de sang sont indispensables pour les interventions chirurgicales, les accouchements, les traitements contre le cancer ou encore la prise en charge des victimes d’accidents. En raison de sa durée de conservation limitée, le sang doit être constamment renouvelé.

La Croix-Rouge de Flandre invite dès lors toutes les personnes pouvant donner leur sang à prendre rendez-vous dans un centre de collecte ou lors d’une collecte locale. Si les groupes O négatif et B négatif sont actuellement les plus recherchés, les donneurs de tous les groupes sanguins sont appelés à se mobiliser afin de reconstituer les stocks.

Rédaction