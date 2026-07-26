Championnats de Belgique d’athlétisme : Nafi Thiam abandonne le 100 m haies et laisse planer le doute pour l’Euro

Nafi Thiam n’a pas rallié l’arrivée de la finale du 100 m haies, dimanche, lors des championnats de Belgique d’athlétisme. La triple championne olympique a perdu l’équilibre et a dû abandonner la course.

Lors des séries, Thiam avait réalisé un solide chrono de 13.83, malgré un vent contraire de 1,2 m/s. Son record personnel est de 13.21. En finale, elle a perdu l’équilibre au passage de la quatrième haie. La victoire est revenue à Yanla Ndjip-Nyemeck en 13.09.

“C’est frustrant, parce que je me sentais bien“, a déclaré Thiam après la course. “J’étais déjà assez satisfaite de ma série, mais j’espérais aller encore un peu plus vite en finale. Cela m’aurait donné de la confiance. Comme je me suis blessée aux ischio-jambiers sur les haies il y a quelques mois, tout ne s’est pas toujours bien passé à l’entraînement. Je courais avec une certaine appréhension et je devais la surmonter. En ce sens, cette course m’a quand même un peu soulagée.”

La Namuroise a encore été interrogée sur une éventuelle participation aux championnats d’Europe. “La décision n’est pas encore prise, mais, à mes yeux, le scénario idéal serait maintenant d’enchaîner un bloc d’entraînement sans compétition, puis de reprendre début septembre, peut-être au Mémorial Van Damme. J’espère ensuite être prête, tout à la fin de la saison, pour réaliser un bon heptathlon.”

La meilleure performance de la journée sur les haies est revenue à Elie Bacari chez les hommes. Malgré un vent contraire de 2,3 m/s, il a établi un nouveau record personnel en 13.25. Il devient ainsi, à égalité avec Jonathan N’Senga, le deuxième Belge le plus rapide de l’histoire sur la distance, derrière Michael Obasuyi. Quatrième au classement européen de la saison, Bacari fera partie des candidats aux médailles lors de l’Euro de Birmingham.

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