Deux personnes tuées et huit blessées dans un incendie sur la chaussée de Haecht

Deux personnes ont été tuées dans un grave incendie survenu sur la chaussée de Haecht, à Schaerbeek, dans la nuit de samedi à dimanche. Huit autres ont été blessées, dont deux grièvement, a indiqué dimanche matin le porte-parole des pompiers Walter Derieuw.

Lorsque les premiers secours sont arrivés sur place, la fumée s’était déjà propagée dans la rue. Le bâtiment se compose de plusieurs logements accessibles via une entrée commune et plusieurs cages d’escalier. L’incendie a fait rage dans les parties communes de la cage d’escalier la plus éloignée. Comme les portes et fenêtres de l’appartement du troisième étage étaient également ouvertes, la fumée a pu pénétrer à l’intérieur.

Lors de l’intervention, les hommes du feu ont retrouvé les victimes inconscientes dans un appartement au troisième étage. Les pompiers ont évacué les quatre personnes inconscientes par les escaliers menant au deuxième étage. Là, ils ont été évacués à l’aide d’une grande échelle et remis aux services médicaux d’urgence.

Le feu a finalement été éteint vers 3h10. La cause exacte n’est pas encore connue et fait l’objet d’une enquête plus approfondie. Le parquet a été informé et le laboratoire a été réquisitionné.

La commune de Schaerbeek a également mobilisé ses services pour accueillir les résidents évacués et fournir des logements temporaires si nécessaire. La majorité des victimes ont été accueillies à la maison communale de Schaerbeek, où un centre d’accueil a été mis en place en collaboration avec la Croix-Rouge. Un bus de la Stib a transporté les habitants concernés jusque là. Les services d’aide aux victimes ont également été sollicités.

“Nos premières pensées vont aux victimes décédées, à leurs proches et à tous les habitants touchés par ce tragique incendie. La commune et les secours unissent leurs forces pour apporter à chacun le soutien médical, psychosocial et pratique nécessaire”, a déclaré le bourgmestre Martin de Brabant.

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Belga – Photo : Belga Image