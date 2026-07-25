Grève des pompiers bruxellois : accord entre le gouvernement bruxellois et le front commun syndical

Le front commun syndical des pompiers bruxellois a conclu samedi un accord avec le gouvernement bruxellois concernant le manque de personnel et le sous-financement, a annoncé le syndicat chrétien ACV.

La grève est donc suspendue, alors que les syndicats consultent leur base. Les principaux accords portent sur le renforcement des effectifs. De nouvelles campagnes de recrutement seront organisées le plus rapidement possible. Ce renforcement des équipes devrait surtout être perceptible en 2027, mais des collaborateurs supplémentaires devraient déjà être engagés en 2026.

Un point important pour le personnel est que les futurs nouveaux collaborateurs puissent rapidement être intégrés dans un régime d’attente. Des réserves de recrutement seraient également constituées afin de pouvoir répondre plus rapidement aux futurs remplacements. Cela devrait permettre de renforcer structurellement les effectifs et de réduire la pression sur les équipes existantes.

La proposition consisterait à transférer intégralement la dotation fédérale de 10 millions d’euros destinée aux pompiers de Bruxelles. La majeure partie de cette somme, soit plus de 8 millions d’euros, serait réservée au renforcement des effectifs du personnel opérationnel et du centre 112. Deux millions d’euros supplémentaires seraient consacrés à des travaux d’infrastructure.

Selon les représentants du personnel, des garanties ont été données afin que les moyens soient effectivement utilisés pour augmenter les effectifs.

L’accord prévoit également le renforcement de la centrale d’urgence 112 ou encore le maintien intégral des barèmes et des conditions statutaires du personnel opérationnel. “Les difficultés exprimées ces derniers jours étaient réelles et méritaient d’être entendues”, a déclaré le ministre-président bruxellois, Boris Dilliès (MR). “Le gouvernement y a répondu en mobilisant toutes les marges disponibles malgré un contexte budgétaire que plus personne n’ignore et dont nous avons bien entendu tenu compte. Je me réjouis qu’une issue ait pu être trouvée dans un esprit de responsabilité. Nous pouvons désormais regarder vers l’avenir et nous concentrer sur l’essentiel : renforcer durablement le Siamu, améliorer les conditions de travail du personnel et garantir la sécurité des Bruxelloises et des Bruxellois.”



Les pompiers avaient mené des actions depuis le 21 juillet en raison du manque persistant de personnel et de la charge de travail élevée. Avec cette nouvelle proposition, le cabinet semble vouloir répondre aux principales revendications du personnel, même si la décision définitive dépendra encore de l’approbation de la base syndicale.

Les syndicats vont désormais présenter la proposition à leurs membres. Ce n’est qu’après cette consultation qu’il sera clair si les actions de grève seront définitivement arrêtées ou si elles reprendront.

Belga