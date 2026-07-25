Le centre Jules Verne fermé après un accident de voiture

Le Centre Jules Verne, lieu dédié à l’art fantastique à Forest, est à l’arrêt après qu’un véhicule a percuté sa façade mercredi vers 11h.

Volet arraché, porte défoncée, morceaux de verre au sol : les dégâts sont importants et les réparations estimées entre 15 000 et 20 000 euros.

Selon la zone de police Bruxelles Midi, le conducteur aurait raté son freinage en voulant se garer. Un expert doit encore évaluer les dégâts avant validation des devis.

Toutes les activités estivales sont annulées jusqu’aux travaux. Un coup dur pour le centre, dont la situation financière était déjà fragile, et qui venait tout juste d’ouvrir une nouvelle exposition autour de Jules Verne. Le directeur pointe du doigt les nouveaux aménagements de la chaussée, qui auraient supprimé les bordures séparant la route du trottoir, et réclame l’installation de pots de fleurs pour matérialiser l’espace.

Réouverture espérée le 1er septembre.

■ Reportage de Anaïs Corbin