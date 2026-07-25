Action contre la fourrure devant les magasins Louis Vuitton et Dior à Bruxelles

L’organisation Belgian Anti-fur Movement (BAM) a une nouvelle fois organisé samedi une action de protestation devant les magasins de Louis Vuitton et Dior situés avenue de la Toison d’Or à Bruxelles. Les militants ont dénoncé l’implication des deux marques dans la vente de fourrure.

L’action a débuté par une minute de silence en hommage à un militant du mouvement décédé le mois dernier. Les manifestants ont ensuite attiré l’attention sur les souffrances animales liées à l’industrie de la fourrure. L’organisation appelle Louis Vuitton et Dior à adopter une politique claire en excluant cette matière.

L’organisation impute la responsabilité principale à LVMH, la maison mère des deux marques de luxe. LVMH refuse d’arrêter la vente de fourrure, ont affirmé les activistes. Selon BAM, cinq marques du groupe vendraient encore de la fourrure: Louis Vuitton, Dior, Berluti, Fendi et Loro Piana. Seules Louis Vuitton et Dior disposent de magasins en Belgique.

L’action de protestation s’inscrit dans le cadre d’une campagne internationale contre LVMH et l’industrie de la fourrure. Cette campagne est coordonnée par la Coalition to Abolish the Fur Trade (CAFT) et se déroule dans plusieurs pays et villes d’Europe, des États-Unis, du Canada, d’Australie, du Japon et de Taïwan.

Le mouvement entend continuer à faire pression sur Louis Vuitton et Dior et remettre au centre du débat les questions du bien-être animal et de la fourrure dans la mode de luxe.

Belga

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