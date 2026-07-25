Grève des pompiers bruxellois: la CGSP constate des avancées, le mouvement de grève pourrait être suspendu

La CGSP ACOD recommande à ses affiliés de suspendre le mouvement de grève des pompiers de Bruxelles. Les autres syndicats du front commun sont encore en réunion.

Pour Pablo Nyns, porte-parole de la CGSP, les propositions émises aujourd’hui par le gouvernement représentent “une victoire partielle du mouvement de grève des pompiers de Bruxelles”.

Le gouvernement a garanti que 8 des 10 millions d’euros supplémentaires accordés au Siamu seront consacrés au recrutement de personnel. Il a aussi reconnu l’existence d’un manque structurel de personnel au sein du service.

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Si la suspension est validée, elle interviendra dimanche matin, à l’issue d’une assemblée générale réunissant les affiliés de tous les syndicats.

D’ici là, le préavis “reste en l’état”, précise le syndicaliste.

Il promet une vigilance sur la suite. “Nous serons évidemment très attentifs à ce que les engagements pris par le gouvernement soient respectés par le gouvernement et par la direction des pompiers de Bruxelles”.

Pour rappel, les pompiers bruxellois sont en grève depuis mardi, pour dénoncer le manque de personnel au Siamu. Jeudi, le gouvernement avait proposé un plan de 132 recrutements et dix millions d’euros. Les syndicats l’avaient jugé insuffisant. Vendredi soir, les négociations s’étaient soldées sans accord.