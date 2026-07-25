Auderghem a l’intention de contester le permis d’urbanisme pour la Tour Triomphe

La commune d’Auderghem a l’intention d’introduire un recours contre le permis d’urbanisme délivré par l’administration régionale bruxelloise pour la “Tour Triomphe”, a confirmé vendredi l’échevin en charge de l’urbanisme, Matthieu Pillois (DéFI).

Il ne s’agit pas d’une opposition de principe, insiste l’échevin: depuis des années, la commune martèle que cette tour sera bien trop haute, du haut de ses 80 mètres. Auderghem estime ne pas du tout avoir été entendue.

L’obtention du permis a été annoncée vendredi par le promoteur du projet, la société Galika. La tour, avec essentiellement des logements (114 en tout, de différentes tailles), mais aussi des bureaux et un rez commercial, doit venir remplacer un immeuble de bureaux situé au 172 boulevard du Triomphe, juste à côté de la station Delta.

“Cela fait deux ans que l’on estime que ce n’est pas un projet qui répond aux enjeux de la ville de demain. Nous avons remis deux avis défavorables, avec des pistes d’amélioration. Malgré cela, le permis est délivré, sans tenir compte de la commune ou des habitants”, regrette Matthieu Pillois. Il ne s’agit pas d’une opposition idéologique ou de principe, insiste-t-il: il s’agit du premier recours de ce type, de la part de la commune, depuis deux ans, alors que des centaines de logements sont en projet, explique l’échevin.

Galika souligne pourtant vendredi que le projet, qui s’inscrit dans le Plan d’Aménagement Directeur Herrmann-Debroux, a été “adapté au fil des enquêtes publiques” et intègre les remarques des riverains. “Ils ont tenu compte des remarques de la Région, pas de celles de la commune ou des riverains”, rétorque Matthieu Pillois.

Auderghem souhaitait selon lui davantage de verdure et de perméabilité, au niveau du rez-de-chaussée, des logements plus qualitatifs (pas “mono-orientés”), et avait suggéré une tour “affinée” en hauteur, plutôt qu’un bloc qui créerait entre autres de l’ombre omniprésente sur une nouvelle crèche des environs. Les 80 mètres ne passent en tout cas pas, du côté de la commune. “Le bâtiment existant fait dans les 40 mètres. On parle donc de doubler la hauteur”, note l’échevin.

Le gouvernement bruxellois devra se prononcer sur le recours.

Belga