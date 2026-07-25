Chaleur: activation samedi de la phase d’avertissement du plan “forte chaleur et pics d’ozone”

La phase d’avertissement du plan “forte chaleur et pics d’ozone” a été activée samedi sur la base des prévisions de températures de l’Institut royal météorologique (IRM), indique la Cellule interrégionale de l’environnement (Celine).

La phase d’avertissement est déclenchée lorsque la somme des différences entre les températures maximales pour les cinq jours à venir et le seuil de 25°C est supérieure à 17°C.

“Les températures maximales prévues pour les prochains jours atteindront 30°C à Uccle le mardi 28 juillet puis augmenteront les jours suivants”, précise la Celine.

“Selon les dernières prévisions, les concentrations d’ozone évolueront à des niveaux normaux pour la période de l’année sans risque de dépassement du seuil européen d’information. Un bulletin spécifique à la situation pour l’ozone sera diffusé le cas échéant en fonction de l’évolution des concentrations.”

Belga