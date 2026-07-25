Grève des pompiers bruxellois: maintien de la grève après une réunion sans accord

Les négociations entre le gouvernement bruxellois et le front commun syndical des pompiers n’ont pas permis d’aboutir à un accord vendredi soir. Le mouvement de grève, entamé mardi au sein du Service d’incendie et d’aide médicale urgente (Siamu), se poursuivra et les discussions reprendront samedi matin.

Après près de trois heures de réunion avec le chef de cabinet du ministre-président bruxellois Boris Dilliès (MR), “aucun accord n’a été trouvé à ce stade”, a indiqué vendredi soir le caporal Pablo Nyns (CGSP). Selon lui, le ministre-président était absent de la réunion.

Le représentant syndical affirme que “la question centrale du plan de personnel et des effectifs nécessaires au bon fonctionnement du Siamu reste entièrement non résolue”. Les négociations doivent se poursuivre samedi avec les trois permanents syndicaux mandatés par le front commun.”Nous aurions préféré pouvoir annoncer une avancée concrète, mais rien n’est encore débloqué. Il est donc indispensable de rester unis, mobilisés et de tenir le cap”, a ajouté Pablo Nyns. Le mot d’ordre syndical reste celui de la poursuite de la grève.

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Le cabinet de Boris Dilliès a confirmé à Belga que les négociations se poursuivront ce samedi matin.

Dans une communication adressée aux pompiers, le front commun syndical indique qu’aucune concrétisation des moyens annoncés par le gouvernement n’a été obtenue à ce stade. Les organisations syndicales estiment que seules des décisions concrètes permettront de sortir du conflit.

Les syndicats demandent notamment de lancer dès septembre, ou au plus tard en octobre, les recrutements liés à la mobilité et à la professionnalisation afin de résorber le déficit historique de personnel. Ils réclament également l’engagement de dix “calltakers” (opérateurs ou preneurs d’appels) supplémentaires au centre d’urgence 112, la prolongation du cadre linguistique pour permettre les recrutements, le retrait de la note de service prévoyant la réduction des effectifs de garde et une clarification du futur plan du personnel.

Le front commun souhaite en outre obtenir des garanties que les 8 millions d’euros supplémentaires annoncés par le gouvernement seront intégralement consacrés au renforcement du personnel opérationnel et du centre 112. Les syndicats demandent aussi le maintien des barèmes salariaux, des précisions sur le calcul des recrutements annoncés, le maintien des 132 engagements destinés à remplacer les départs et la fin des réquisitions préventives, qu’ils jugent contraires au cadre légal en dehors des situations d’urgence immédiate.

Les pompiers bruxellois sont en grève depuis mardi pour dénoncer le manque structurel de personnel et le sous-financement du Siamu. Jeudi, le gouvernement bruxellois a proposé un plan comprenant notamment 132 recrutements d’ici à la fin de 2027, la création d’un cadre spécifique pour les ambulanciers et une enveloppe de dix millions d’euros. Les syndicats jugent toutefois ces mesures insuffisamment garanties et réclament des engagements plus concrets.

Belga