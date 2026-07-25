Ecolo-Groen soutient le recours de la commune d’Auderghem contre la Tour Triomphe à Delta

Le groupe d’opposition Ecolo-Groen d’Auderghem soutient le recours annoncé par la commune contre le permis d’urbanisme délivré par urban.brussels pour la construction de la Tour Triomphe, a-t-il annoncé vendredi soir dans un communiqué. Le parti estime que le projet de 80 mètres, prévu à proximité de la station de métro Delta, ne répond pas suffisamment aux défis sociaux et climatiques.

La délivrance du permis a été annoncée vendredi par le promoteur Galika. La tour de 19 étages comprendra 114 logements, deux niveaux de bureaux et un rez-de-chaussée commercial à l’angle du boulevard du Triomphe et de la rue Jules Cockx. Le projet s’inscrit dans le Plan d’aménagement directeur (PAD) Herrmann-Debroux.

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En écho à la commune d’Auderghem, qui a confirmé son intention de contester le permis devant le gouvernement bruxellois, Ecolo-Groen estime que la Région est passée outre les avis défavorables des communes et les remarques formulées lors des enquêtes publiques. Le groupe évoque notamment près de 400 réclamations, deux avis négatifs d’Auderghem et un d’Ixelles.

Ecolo-Groen précise ne pas s’opposer à la densification autour de la station Delta, qu’il juge pertinente face à la crise du logement. Le parti estime toutefois que le projet ne garantit pas en l’état une offre de logements réellement abordables et qu’il reste insuffisant d’un point de vue environnemental et sur le plan des équipements publics prévus dans le PAD Herrmann-Debroux.

Les écologistes plaident notamment pour davantage de logements accessibles, une meilleure prise en compte de la biodiversité, de la gestion de l’eau et de l’empreinte carbone, ainsi que pour la réalisation des espaces publics et équipements promis avant l’arrivée de nouveaux habitants.

Belga