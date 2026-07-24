La Tour Triomphe de 80 mètres obtient son permis d’urbanisme à Auderghem

À Auderghem, le permis de la Tour Triomphe ouvre la voie à un programme de 114 logements, complété par des bureaux, des commerces et des espaces végétalisés.

Urban.brussels, l’administration bruxelloise en charge de l’urbanisme, a délivré le permis d’urbanisme pour la construction de la “Tour Triomphe”, annonce vendredi Galika, la société promotrice du projet. La nouvelle tour de logements comprendra également des bureaux et des commerces et sera installée à l’angle du boulevard du Triomphe et de la rue Jules Cockx, à Auderghem.

La tour haute de 80 mètres, à la structure en béton, est appelée à devenir le “nouveau signal architectural de l’entrée sud de la capitale”, selon le promoteur immobilier bruxellois.

Le site se trouve tout près de l’arrêt de métro Delta.

► Voir notre reportage | Tour Triomphe : “ça va complètement détruire le skyline du sud-est de Bruxelles”



La tour devrait comporter 114 logements de différentes tailles (de studios à des appartements avec plusieurs chambres), au-dessus de deux étages de bureaux et d’un rez-de-chaussée commercial, en plus d’un parking en sous-sol. Le rez doit devenir un “prolongement de l’espace public“, avec des espaces ouverts et végétalisés. Il s’agit en effet également de “régénérer” le quartier, plutôt connu pour ses imposants immeubles de bureau et comme lieu de passage, avec l’ULB et l’hôpital Delta juste à côté.

Le bâtiment qui se trouve actuellement sur le site était loué ces dernières années à différentes entreprises et organisations.

Galika souligne que le projet entre pleinement, dès l’origine, dans le Plan d’Aménagement Directeur (PAD) Herrmann-Debroux, approuvé définitivement au niveau de la Région en 2022. Ce plan a pour objectif principal de réaménager l’entrée dans la ville via la E411, et de reconnecter les quartiers entre eux.

Belga – Photo : tour-triomphe.brussels