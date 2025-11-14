Tour Triomphe : “ça va complètement détruire le skyline du sud-est de Bruxelles”

Le projet controversé de la Tour Triomphe a été repensé.

Dans sa nouvelle version, elle conservera ses 80 mètres de hauteur, mais affichera une silhouette plus fine et moins d’espaces de bureaux au profit de logements. Pourtant, ces ajustements ne suffisent pas à convaincre les riverains, qui dénoncent un projet trop imposant et inadapté aux besoins du quartier.

“Quand on regarde les simulations, ça ne change pas grand-chose. On pense que ça va complètement détruire le skyline du sud-est de Bruxelles“, s’inquiète Nicolas Delwarde, président du collectif “Les riverains de Delta”.

De son côté, Anne-Catherine Galetic, promotrice du projet “Triomphe 172” défend une adaptation du projet “en fonction des conditions émises lors de la première enquête publique“, mais précise : “Si certains auraient voulu une tour rabaissée à 60 mètres, ce n’était pas une condition de la concertation.”

Les riverains pointent également un manque de logements accessibles, de verdure, et une densité excessive. “On a l’impression que ce projet ne fait que prendre sans rien apporter au quartier. Ça enlève des arbres, ça va concentrer énormément de population, et on ne voit pas la valeur ajoutée”, explique Nicolas Delwarde.

La promotrice met en avant les commerces en rez-de-chaussée et les aménagements extérieurs, comme l’élargissement des trottoirs et la création de deux placettes pour favoriser la convivialité. “Ces espaces seront des lieux de rencontre pour les usagers des commerces et les habitants”, argue-t-elle.

Le projet est de nouveau soumis à une enquête publique, qui se termine le 2 décembre. En attendant, la commune refuse de commenter pour ne pas influencer le processus.

“On espère que cette fois, les préoccupations des riverains seront enfin entendues”, conclut un habitant. La décision finale déterminera si la Tour Triomphe s’intégrera — ou non — dans le paysage bruxellois.

■ Reportage de Maël Arnoldussen et Béatrice Broutout