Fraudes à l’AIS de Saint-Josse : la fédération exprime sa “plus vive indignation” et appelle à éviter les “amalgames”

Les révélations sur de possibles irrégularités au sein d’une agence immobilière sociale de Saint-Josse suscitent une réaction ferme de la fédération du secteur.

La Fédération bruxelloise des agences immobilières sociales (Fedais) exprime jeudi “sa plus vive indignation” après les révélations de pratiques frauduleuse survenues pendant plus de 20 ans à l’AIS de Saint-Josse-ten-Noode. Si elle les condamne “avec la plus grande fermeté”, elle invite à ne pas faire d’amalgames: les faits reprochés ne doivent pas “être assimilés aux pratiques de l’ensemble du secteur”.

“Depuis près de 30 ans, les AIS démontrent leur efficacité en mobilisant des logements du marché privé au bénéfice de ménages à revenus modestes, tout en apportant un soutien aux propriétaires”, rappelle la Fedais. “Ce modèle permet de créer rapidement des logements abordables à un coût inférieur à celui du logement social traditionnel, comme l’ont démontré plusieurs études. Le système a donc fait ses preuves en tant que dispositif de la politique du logement, jusqu’à atteindre plus de 8.000 logements aujourd’hui, faisant de lui un acteur incontournable pour lutter contre la crise du logement à Bruxelles.”

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La Fédération insiste sur l’importance de dissocier les cas du Foyer anderlechtois et de l’AIS de Saint-Josse. “Les AIS sont des ASBL agréées par les pouvoirs régionaux, actives sur le marché locatif privé, avec des modalités de fonctionnement, de gouvernance et de contrôle tout à fait distinctes de celles des Sociétés Immobilières de Service Public (SISP). Assimiler ces dispositifs serait contreproductif et profondément erroné.”

Concernant l’AIS de Saint-Josse, “il appartient désormais aux enquêtes en cours d’identifier les dysfonctionnements dont il est fait mention aujourd’hui, à chacun de ces niveaux, et d’établir les responsabilités qui en découlent”, conclut-elle.

Belga – Photo : Belga Image