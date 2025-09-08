8.000 logements sont gérés par les agences immobilières sociales

Les agences immobilières sociales (AIS) de la Région bruxelloise ont franchi le cap des 8.000 logements gérés, a annoncé lundi leur fédération, la FEDAIS, qui lance une campagne pour attirer de nouveaux propriétaires.

Les 24 AIS reconnues et subsidiées par la Région de Bruxelles-Capitale gèrent depuis 27 ans des logements appartenant principalement à des particuliers privés. En échange d’un loyer moins élevé, les propriétaires bénéficient d’une gestion complète et de garanties, notamment un loyer garanti, l’absence de vide locatif et une exonération du précompte immobilier. Ces logements sont ensuite mis à disposition de personnes à revenus modestes.

“Ce nombre est important, mais est encore loin d’être suffisant pour répondre à la demande sociale”, souligne la FEDAIS dans un communiqué. Les AIS recherchent tous types de biens avec une attention particulière pour les grands logements, en situation de pénurie sur le marché locatif bruxellois privé. Après un essor entre 2018 et 2020, notamment grâce à la création d’incitants fiscaux, la croissance du secteur ralentit depuis quelques années. Cette tendance s’explique “avant tout par des facteurs extérieurs, dont une forte augmentation des ventes de logements”, analyse la fédération.

