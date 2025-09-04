Le prix moyen des appartements à Bruxelles franchit la barre des 1.000 euros dans toutes les communes

Sans surprise, Woluwe-Saint-Pierre reste la commune la plus chère, avec un loyer moyen de 1 483€, tandis que Jette, Ganshoren et Anderlecht ont franchi pour la première fois la barre symbolique des 1 000€ pour un appartement. Selon les experts, cette tendance traduit le désengagement progressif des investisseurs privés. Ainsi, les logements les plus abordables disparaissant rapidement du marché.

Si la hausse est restée contenue dans les communes les plus chères, d’autres connaissent un rattrapage spectaculaire, notamment Watermael-Boitsfort (+15,60 %), Saint-Gilles (+10,83 %), Forest (+7,62 %), Schaerbeek (+9,35 %) et Ganshoren (+13,98 %).