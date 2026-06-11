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Les stations de métro Parc et Madou fermées temporairement sur ordre de police

Les stations de métro Parc et Madou ont été temporairement fermées sur ordre de police ce jeudi.

Les stations de métro Parc et Madou ont été fermées temporairement ce jeudi sur ordre de police, a indiqué la STIB via son canal WhatsApp. Les métros continuent toutefois de circuler normalement sur la ligne concernée, mais sans marquer l’arrêt à ces deux stations. Les raisons de cette fermeture ne sont pour l’instant pas connues.

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La rédaction – Photo : Belga Image

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