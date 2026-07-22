Travaux sur la bretelle de l’E19 venant d’Anvers vers le ring de Bruxelles dès le 10 août

L’Agence flamande en charge de la circulation (Agentschap Wegen en Verkeer) lancera le lundi 10 août un chantier de rénovation sur la bretelle de l’E19 reliant Anvers au ring intérieur de Bruxelles, en direction de Zaventem, Louvain et Namur, annonce-t-elle mercredi. Selon l’Agence ces travaux entraineront d’importante perturbation de la circulation jusqu’au 26 septembre.

Cette bretelle de l’échangeur de Machelen est un tronçon très fréquenté, mais le tablier du pont et le revêtement de la route ont besoin d’une rénovation en profondeur. L’entrepreneur va donc décaper la chaussée jusqu’à la couche d’étanchéité avant de procéder à des réparations locales et de poser un nouveau revêtement.

►Lire aussi | Des importantes perturbations vers Bruxelles cet été: des travaux sur la E17 et la E19 sont prévus

Deux voies de la liaison resteront ouvertes durant les travaux : l’une traversera le chantier et l’autre passera par le boulevard de la Woluwe. D’importantes perturbations du trafic routier sont néanmoins à attendre, notamment sur l’E19 vers Bruxelles, où les embouteillages risquent de s’accumuler, surtout aux heures de pointe, prévient l’Agence.

Belga