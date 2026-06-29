Des importantes perturbations vers Bruxelles cet été: des travaux sur la E17 et la E19 sont prévus

Cet été, des travaux routiers sont prévus à divers endroits en Flandre, ce qui pourrait entraîner des embouteillages, indique l’Agence flamande des routes et de la circulation (AWV). Les travaux sur les autoroutes E19 et E17, en particulier, pourraient causer d’importantes perturbations.

Des perturbations importantes sont prévues à l’échangeur de Machelen (E19/R0) du 10 août au 26 septembre. Des travaux d’entretien structurel seront en effet effectués sur la liaison vers le ring intérieur de Bruxelles. Toujours sur la E19, des perturbations importantes sont attendues jusqu’au 17 juillet en raison de travaux d’entretien structurel à hauteur de Malines en direction de Bruxelles. En août, les travaux auront lieu à hauteur de Rumst.

À Zwijnaarde, d’importantes perturbations sont attendues sur la E17 en direction de Courtrai du 3 au 9 août. Des travaux seront également effectués sur l’échangeur de Zwijnaarde, et les boucles de raccordement de la E40 en provenance de Bruxelles et d’Ostende en direction de Courtrai seront fermées.

Toujours sur la E17, entre Destelbergen et Gentbrugge, d’importantes perturbations sont attendues du 10 au 15 août en direction de Gand. Les bretelles de raccordement du R4 en provenance de Zeehaven et de Merelbeke seront, pour leur part, fermées.

Par ailleurs, certains chantiers ne causeront que des perturbations limitées ou modérées. À Drongen, le pont Goedinge sur la E40 fera l’objet de travaux de rénovation pendant dix nuits à compter du 24 août. Ces travaux concerneront la direction d’Ostende. En septembre, des perturbations sont encore attendues dans cette zone pendant la journée.

Des travaux d’entretien structurel seront effectués sur la A12 à Meise, des perturbations sont à prévoir jusqu’à fin septembre dans les deux sens. À Kraainem, des travaux d’entretien sont prévus sur les joints des ponts de la E40, ce qui pourrait entraîner des perturbations modérées du 3 au 31 août.

Belga