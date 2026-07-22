Ingrid Beukinga est la nouvelle directrice médicale et médecin cheffe des Hôpitaux Iris Sud

Les Hôpitaux Iris Sud (HIS) annoncent la nomination du Dr Ingrid Beukinga au poste de directrice médicale et médecin cheffe, à compter du 1er août 2026. Elle succédera au Dr Gert Van Esbroeck, qui quitte ses fonctions pour prendre la direction générale de GIBBIS.

Médecin biologiste spécialisée en hématologie, le Dr Ingrid Beukinga connaît bien HIS, où elle a construit une grande partie de son parcours professionnel. Après avoir dirigé le service de Biologie Clinique et s’être investie au sein du Conseil médical, notamment dans les dynamiques de co-responsabilité médico-financières, elle prendra, dès le 1er août, ses fonctions de directrice médicale et médecin cheffe avec l’envie de mettre son expérience au service de l’institution et de ses équipes.

Après 15 années passées au sein du laboratoire d’hématologie de l’Hôpital Erasme, où elle a développé une activité clinique et de recherche, le Dr Ingrid Beukinga rejoint HIS en 2017 pour en devenir la cheffe du service de Biologie Clinique, fonction qu’elle a occupée pendant neuf ans avant sa nomination à la direction médicale.

Sa prise de fonction intervient dans une période importante pour HIS, notamment avec le projet de groupement avec le HUB et le CHU Saint-Pierre. Dans ce contexte, le Dr Ingrid Beukinga souhaite placer l’écoute, le dialogue et la collaboration au cœur de son action.

« Nous vivons une période particulièrement importante pour notre hôpital. J’ai eu envie de mettre l’expérience acquise au fil des années au service de mon institution et de mes collègues. Je suis une éternelle optimiste et je crois profondément qu’avec les bonnes personnes autour de la table, nous pouvons construire quelque chose d’ambitieux et de positif », explique-t-elle.

Dans sa nouvelle fonction, elle souhaite jouer un rôle de facilitatrice entre les médecins, la direction et les partenaires du futur groupement, en favorisant les échanges et la construction collective. Issue de HIS, elle s’appuiera sur sa connaissance de l’institution, de ses équipes et de ses enjeux pour accompagner les projets à venir.