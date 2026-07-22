Les infrastructures de transport européennes ne sont pas adaptées au changement climatique, selon une étude de la VUB

Les infrastructures de transport européenne ne sont pas adaptées aux conséquences du changement climatique, ressort-il mercredi d’une étude menée par le professeur Wim Thierry de la Vrije Universiteit Brussel (VUB). Les routes, voies ferrées, ports, aéroports et voies navigables seront de plus en plus exposées à des vagues de chaleur extrêmes, à la sécheresse, aux incendies et aux inondations sans les décennies à venir.

Ces événements climatiques extrêmes peuvent non seulement endommager les infrastructures, mais également entrainer des retards, des fermetures de portions d’itinéraires et des perturbations prolongées du transport de marchandise et de passagers. De tels problèmes mettent à mal l’activité économique, les chaines d’approvisionnement et la santé publique.

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Les modèles climatiques prévoient une augmentation de la récurrence des vagues de chaleur à l’avenir. Les auteurs de l’étude ont établi que, dans un scénario s’inscrivant dans la lignée des politiques climatiques actuelles et prévoyant un réchauffement global de l’ordre de 3°C d’ici 2100, l’exposition des infrastructures de transport européennes à la chaleur extrême pourrait être, d’ici le milieu du siècle, jusqu’à trente fois supérieurs à celle de la période 1980-2009.

La navigation fluviale est également fortement menacée par les sécheresses de plus en plus fréquentes qui feront baisser le niveau des voies navigables. “Les perturbations sur les réseaux routiers et ferroviaires dues aux feux de forêt pourraient être jusqu’à 26 fois plus fréquentes“, ajoute Wim Thierry. “L’exposition aux inondations pourrait, elle, être multipliée par huit à l’échelle locale“.

Selon l’étude, les infrastructures de transport et les populations de la région méditerranéenne seront les plus impactées dans les décennies à venir. Cette région devrait en effet être confrontée à une forte hausse tant des vagues de chaleur que des feux de forêt. Les chercheurs estiment que 19% des réseaux de transport européens pourraient être exposés à des feux de forêt d’ici 2050.

Les conséquences de ces effets du changement climatique peuvent avoir un impact considérable au niveau de l’économie, de la logistique et du commerce en Europe. L’Allemagne avait par exemple subi un préjudice économique estimé à 2,4 milliards d’euros lors de la sécheresse de 2018, qui avait amené le niveau du Rhin à un minimum historique, perturbant ainsi le transport fluvial, rappelle la VUB.

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L’étude compare différents scénarios climatiques. Ainsi, en prenant en compte des perspectives optimistes comprenant une baisse des émissions de gaz à effet de serre et un réchauffement d’environ 2°C d’ici à 2100, l’exposition aux événements climatiques extrêmes augmente nettement moins que dans un scénario prenant en compte les politiques climatiques actuelles.

Dans cette éventualité, l’augmentation moyenne de l’exposition aux phénomènes climatiques pourrait ainsi être réduite d’entre 22 et 30% par rapport au scénario prévoyant des émissions élevées. “C’est notamment sur les vagues de chaleur, la sécheresse et les feux de forêt que les avantages des réductions d’émissions sont clairement visibles”, poursuit M. Thierry. “La suppression des émissions de gaz à effet de serre, notamment celles issues de la combustion de combustibles fossiles, réduira considérablement l’exposition future des infrastructures de transport européennes aux événements climatiques extrêmes.”

“Il est urgent d’agir pour préparer les systèmes de transport européens à un climat en mutation“, ajoute Cristina Deidda, autrice principale de l’étude et chercheuse à la VUB. “Une Europe mieux préparée et plus résiliente a besoin de réseaux de transport adaptés aux phénomènes climatiques extrêmes.”

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Belga