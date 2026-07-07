Plan social-climat bruxellois : 150 millions pour le logement des plus vulnérables

Le gouvernement bruxellois a conclu lundi soir un accord de principe sur un Plan social pour le climat en Région-capitale. Le projet de plan pluriannuel prévoit 226,5 millions d’euros de mesures de soutien et d’investissements pour “garantir une transition climatique juste et socialement équitable, en accordant une attention particulière aux ménages vulnérables et aux micro-entreprises”.

Deux tiers du budget du Plan seront affectés à des mesures touchant au logement, soit plus de 150 millions d’euros, dont un montant de 58 millions d’euros pour la rénovation de logements sociaux, souligne la secrétaire d’État au Logement Karine Lalieux (PS) dans un communiqué diffusé mardi.

À ces 58 millions s’ajoutent 21,7 millions d’euros consacrés à des crédits à la rénovation à taux 0%. En outre, 71 millions d’euros sont prévus pour des primes “énergie“. “Cet investissement permettra l’adaptation des logements des ménages les plus précarisés afin de répondre efficacement et rapidement aux effets de plus en plus visibles du réchauffement climatique sur les lieux de vie à Bruxelles“, commente la secrétaire d’État. “Rénover aujourd’hui, c’est protéger les familles demain. En investissant dans la rénovation énergétique, nous réduisons non seulement les factures des ménages, mais nous améliorons aussi leur confort de vie et nous renforçons notre résilience face aux défis environnementaux.”

Le Plan social pour le climat s’inscrit dans le cadre du paquet européen Fit for 55, dont l’objectif est de réduire d’au moins 55% les émissions de gaz à effet de serre dans l’Union européenne d’ici 2030 au plus tard, et de mettre l’Union sur la voie de la neutralité climatique d’ici 2050. À Bruxelles, 75% du coût du plan seront financés par l’Union européenne. La Région prendra en charge les 25% restants.

Belga