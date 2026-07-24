Une date trouvée pour une deuxième journée sans voiture à Bruxelles

Bruxelles aura droit à une seconde journée sans voiture dès l’année prochaine, sous réserve d’acceptation des 19 communes, écrit jeudi Le Soir. Une date a été fixée au 2 mai 2027.

La ministre bruxelloise de la Mobilité, Elke Van den Brandt (Groen) plaidait pour cette deuxième journée depuis plusieurs années. La première ayant lieu chaque année lors de la semaine de la Mobilité.

La majorité bruxelloise souhaitait originellement faire coïncider la nouvelle journée avec la Fête de l’Iris, qui se tient le 8 mai, mais, l’an prochain, le dimanche de cette semaine se trouve être le jour de la fête des mères, ce qui avait engendré une levée de bouclier du côté des habitants et des commerçants.

À partir de 2028, le problème ne se posera plus et la deuxième journée sans voiture aura donc lieu le même week-end que la Fête de l’Iris.

“En septembre, l’accent est mis sur la mobilité durable. En mai, cela sera sur la découverte d’une région de qualité et agréable. On envisage d’organiser des circuits de découverte des commerçants locaux. Les partenaires sont encouragés à occuper l’espace libéré avec des terrasses extra-larges, des brocantes, etc.”, a expliqué Elk Van den Brandt.

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