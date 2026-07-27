Serial killers : quand la fascination devient une exposition à Tour et Taxis

Jusqu’où peut aller notre fascination pour les tueurs en série ? C’est la question que soulève “Mind of a Serial Killer”, une nouvelle exposition immersive installée à Tour et Taxis. Entre scènes de crime reconstituées, réalité virtuelle et documents d’enquête, les visiteurs sont invités à explorer l’univers des plus célèbres serial killers.

L’exposition propose une immersion dans les enquêtes criminelles à travers différents dispositifs interactifs. Reconstitutions de scènes de crime, analyses psychologiques et expériences en réalité virtuelle permettent de mieux comprendre le mode opératoire des tueurs en série et le travail des enquêteurs.

Mais au-delà de l’aspect spectaculaire, l’exposition entend aussi sensibiliser le public aux conséquences bien réelles de ces crimes. Les organisateurs mettent en avant une approche pédagogique, qui retrace les faits et le parcours des enquêteurs sans glorifier les criminels.

Un équilibre qui ne convainc pas tout le monde. Pour certains visiteurs et spécialistes, ce type d’expositions entretient une forme de fascination pour les serial killers et risque d’éclipser les victimes. D’autres y voient au contraire une manière de mieux comprendre la psychologie criminelle et de rappeler le travail des forces de l’ordre.

■ Reportage de Sarah Uenten