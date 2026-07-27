Une enquête pour homicide involontaire ouverte après l’incendie mortel à Schaerbeek

Au lendemain de l’incendie qui a coûté la vie à deux personnes à Schaerbeek, le parquet de Bruxelles a ouvert une enquête pour homicide involontaire et infraction à la législation sur les marchands de sommeil. L’information est rapportée par Bruzz.

Une enquête judiciaire a été ouverte après le violent incendie survenu dans la nuit de samedi à dimanche dans un immeuble de la chaussée de Haecht, à Schaerbeek. Selon les informations de Bruzz, le parquet de Bruxelles a saisi un juge d’instruction pour des faits d’homicide involontaire et d’infractions à la législation sur les marchands de sommeil.

Le sinistre a fait deux morts et huit blessés. Les causes exactes de l’incendie restent à déterminer. Le parquet n’a pas souhaité faire d’autres commentaires, invoquant l’enquête en cours et le respect dû aux proches des victimes.

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Une vingtaine de personnes sinistrées ont été relogées dans un hôtel par la commune de Schaerbeek dans la nuit de dimanche à lundi. “Nous avons pu accueillir environ 24 personnes à la maison communale. Vingt d’entre elles n’avaient pas de solution d’hébergement et ont passé la nuit à l’hôtel“, a indiqué le bourgmestre faisant fonction de Schaerbeek, Martin de Brabant.

L’élu précise que le bâtiment n’a pas encore été déclaré accessible, ce qui empêche, à ce stade, de déterminer combien de logements pourront être réoccupés.