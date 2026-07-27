À Bruxelles, les abeilles aussi souffrent de la sécheresse

À peine rafraîchie par les quelques averses d’hier, Bruxelles s’apprête déjà à connaître un nouvel épisode de fortes chaleurs. Jusqu’à 34 degrés sont annoncés mercredi. Une situation qui n’épargne pas les abeilles, particulièrement fragilisées par la sécheresse.

Dans ses ruches bruxelloises, Neset Kutlu constate les effets de ces conditions extrêmes. Les abeilles peinent à trouver les ressources indispensables au développement des colonies : des points d’eau pour se rafraîchir et du pollen pour se nourrir.

Conséquence : certaines reines ont stoppé leur ponte, ce qui ralentit fortement le renouvellement des colonies. Une situation inquiétante pour la suite. “Elles ne vont peut-être pas voir la saison prochaine, mourir durant l’hiver par manque de ressources“, craint l’apiculteur.

En 14 ans d’activité, il n’avait jamais observé une période de sécheresse aussi marquée. Cette année, sa production de miel devrait chuter de 35 à 45 %. Chez certains de ses collègues, la récolte pourrait même être inexistante.

Pour aider les abeilles à traverser ces épisodes de chaleur, les particuliers peuvent installer de petits abreuvoirs dans leur jardin ou sur leur balcon, en veillant à renouveler régulièrement l’eau pour qu’elle reste propre et fraîche.

■ Reportage de Valentine Rolus et Yannick Vangansbeek