Tomorrowland joue les prolongations à Brussels Airport avant le retour des festivaliers

La magie de Tomorrowland s’invite jusque dans les couloirs de Brussels Airport. Près de 25 000 festivaliers étrangers issus de 165 pays ont transité par l’aéroport bruxellois pour rejoindre le festival ou rentrer chez eux.

À leur arrivée, ils ont été accueillis par des hôtes aux couleurs de Tomorrowland et ont pu découvrir une boutique éphémère dédiée à l’événement.

Pour les départs, l’aéroport a proposé une dernière dose de fête avec un DJ booth spécialement installé pour l’occasion. Des DJ sets ont permis aux festivaliers de prolonger l’expérience… et aux autres voyageurs de découvrir un aperçu de l’ambiance du célèbre festival.

■ Reportage de Jamila Saïdi M’Rabet et Nicolas Scheenaerts