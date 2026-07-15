Un monument dédié aux victimes de la crise climatique en construction à Bruxelles

Plusieurs responsables politiques et organisations climatiques ont donné mercredi, vers 16h00, le coup d’envoi de la construction d’un monument dédié aux victimes de la crise climatique, dans le quartier européen de Bruxelles.

Le projet est porté par Climate Justice for Rosa et Benjamin Van Bunderen Robberechts, qui avait perdu son amie Rosa il y a cinq ans dans les inondations de la vallée de la Vesdre, en Wallonie. Plusieurs organisations de la société civile, dont Oxfam Belgique, Amnesty International, la Coalition Climat, le Réseau wallon de Lutte contre la Pauvreté et Greenpeace, se sont associées à l’initiative.

Cette catastrophe avait coûté la vie à au moins 243 personnes en Europe occidentale, dont une quarantaine en Belgique. Depuis 2023, le 15 juillet est reconnu comme la Journée belge et européenne des victimes de la crise climatique mondiale, une date choisie pour coïncider avec l’anniversaire des inondations de 2021.

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Conçu par l’architecte paysagiste Bas Smets, le monument devrait voir le jour d’ici un an. Il entend rendre hommage aux victimes des inondations de 2021, mais aussi à celles des vagues de chaleur, alors que l’Europe traverse actuellement un nouvel épisode caniculaire. “Les vagues de chaleur et les feux de forêt record montrent une fois de plus que la crise climatique coûte des vies sur tout le continent“, a réagi Climate Justice for Rosa.

Situé au Jardin de la Vallée du Maelbeek, à proximité de la Commission européenne, le monument se veut aussi un appel à l’action politique. “Ce n’est pas un mémorial figé, mais une archive vivante qui grandira année après année tant que cette crise se poursuivra” a expliqué Bas Smets. Outre les organisations climatiques, la cérémonie a rassemblé le ministre du Climat Jean-Luc Crucke (Les Engagés) et la secrétaire d’État bruxelloise au Climat Ans Persoons (Vooruit.brussels).

Belga