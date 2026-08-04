Ixelles : le gérant d’un night shop tué lors d’un braquage, sa femme bâillonnée dans la cave

Jaswinder Singh a perdu la vie lors d’un vol avec violence dans son commerce. Pour les habitants du quartier, c’est un véritable choc. L’homme, que l’on surnommait “Papi”, travaillait là depuis une trentaine d’années.

Un gérant d’un magasin de nuit a trouvé la mort dans la nuit de lundi à mardi lors d’un braquage à Ixelles, ont confirmé des sources proches de l’enquête, qui corroborent des informations révélées par le quotidien néerlandophone Het Nieuwsblad.

Le parquet communique ce mardi en début d’après-midi : “Durant la nuit du 3 au 4 août, un couple d’exploitants d’un magasin de nuit situé Rue de la Paix à Ixelles a été la cible de plusieurs malfaiteurs“, a indiqué le ministère public dans un communiqué. “Le déroulement des faits n’est, à ce stade, pas établi, mais il apparait que l’exploitant du commerce est décédé durant ceux-ci et que sa femme aurait été séquestrée.”

Selon Het Nieuwsblad, lorsque l’épouse serait parvenue à se libérer, elle aurait découvert le corps sans vie de son mari à l’étage, avant d’alerter la police. La victime serait un homme de 67 ans, d’origine pakistanaise.

Le butin accumulé par les malfaiteurs n’est pour l’instant pas déterminé, précise le parquet.

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Le ministère public indique avoir été saisi de l’affaire. Les premiers devoirs ont été ordonnés, avec l’intervention de la police scientifique et d’un médecin légiste. Un juge d’instruction a également été désigné. Le parquet et le juge d’instruction sont descendus sur les lieux.

“L’enquête a été confiée à la police judiciaire fédérale de Bruxelles. Celle-ci tendra à l’établissement du déroulé des faits, à l’identification des auteurs et à leur interpellation“, a conclu le parquet, qui précise qu’aucun autre commentaire ne sera fait dans l’intérêt de l’enquête.

Belga – Photo et vidéo : Caravaggio