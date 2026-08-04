Centre Fedasil à Uccle : le Samusocial contraint à nouveau de suspendre les emménagements

Le dossier du centre Fedasil à Uccle connaît un nouveau rebondissement. Alors que le déménagement avait débuté lundi, la justice vient à nouveau de suspendre l’installation.

Le Samusocial a suspendu mardi les opérations d’emménagement dans le futur centre Fedasil de la rue Beeckman à Uccle, à la suite d’une nouvelle décision de justice, a indiqué l’association, confirmant une information du Soir. Dix familles déjà installées doivent regagner le centre de Koekelberg, que le Samusocial juge insalubre.

Ce centre de 230 places devait initialement ouvrir le 14 juillet afin d’accueillir des demandeurs de protection internationale transférés depuis Koekelberg. Le déménagement avait été suspendu après un recours introduit par des riverains contestant notamment le respect des règles urbanistiques. Une décision sur le fond était attendue à la fin juillet, mais la juge s’est dessaisie du dossier pour raisons médicales. Une nouvelle audience en référé a été fixée au 5 août devant un autre magistrat.

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Lundi, estimant que la première ordonnance avait expiré le 31 juillet, le Samusocial avait commencé à installer les premiers résidents. La commune d’Uccle avait alors dénoncé cette initiative, estimant qu’elle intervenait avant qu’un juge ne se prononce et qu’elle ne respectait pas la première ordonnance.

Le Samusocial réagit

Selon le Samusocial, une nouvelle requête introduite par des riverains ce lundi a conduit à une nouvelle ordonnance suspendant l’installation du centre à partir de mardi et jusqu’à une nouvelle décision du tribunal. Cette requête n’a été notifiée à l’association que lundi à 22h00.

Le Samusocial affirme respecter cette décision de justice, tout en la regrettant. “La procédure est anormalement longue au regard de la mission qui nous est confiée”, déclare sa directrice générale, Sarah de Liamchine. “L’impact financier et surtout humain est énorme”, ajoute-t-elle.

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L’association rappelle enfin que, selon elle, l’ordonnance rendue le 3 août confirme que l’interdiction précédente ne valait que jusqu’au 31 juillet. Elle estime dès lors que les emménagements réalisés à partir du 3 août “étaient légaux” et ne contrevenaient à aucune décision de justice.

Des riverains inquiets

Il y a plusieurs semaines, des riverains nous confiaient leurs inquiétudes concernant l’ouverture de ce centre Fedasil. “Ça va dévaluer le quartier pour les propriétaires. Ils disent qu’il y aura soi-disant du personnel qui sera là en permanence mais ce n’est pas vrai. Comme vous le voyez, c’est très calme !”, témoignait l’un d’eux.

D’autres se montraient ouvertement opposés au projet. “Je suis radicalement contre ce centre. Il y a 80 chambres pour 230 personnes, c’est de la folie ! Où est-ce qu’ils vont mettre tout ce monde ? À la base, c’est une maison de repos avec 80 personnes”, s’indignait un autre riverain.

La rédaction avec Belga – Photo : BX1