Centre Fedasil à Uccle : le Samusocial installe les premiers résidents

Le Samusocial a commencé à installer les premiers demandeurs de protection internationale dans le futur centre Fedasil de la rue Beeckman à Uccle, avant l’audience en référé prévue le 5 août, a confirmé lundi l’association. Ce centre de 230 places, installé dans l’ancien bâtiment Armonea, doit remplacer celui de Koekelberg, devenu insalubre.

Son ouverture, initialement prévue le 14 juillet, avait été suspendue par la justice après un recours introduit par des riverains contestant notamment le respect des règles urbanistiques. Une décision sur le fond était attendue pour la fin juillet, mais la juge s’est entre-temps dessaisie du dossier pour des raisons médicales, entraînant la reprise de la procédure devant un autre magistrat. La bourgmestre faisant fonction d’Uccle, Valentine Delwart (MR), regrette cette installation, estimant qu’elle intervient avant qu’un juge ne se prononce.

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Le dossier oppose depuis plusieurs semaines des riverains au projet d’ouverture du centre. Une première ordonnance rendue sur requête unilatérale avait suspendu l’installation sous peine d’astreinte, dans l’attente d’une audience en référé. Celle-ci est désormais fixée au 5 août et une décision est attendue à la mi-août.

Selon le Samusocial, cette première ordonnance a cessé de produire ses effets le 31 juillet à minuit. “Nous n’avons été notifiés d’aucune prolongation. Les résidents ont donc commencé à s’installer progressivement“, a confirmé l’association. Elle assure qu’elle se conformera à toute décision de justice ultérieure.

Valentine Delwart estime, sur Facebook, que cette installation ne respecte pas la première ordonnance. Elle précise que la commune ne peut toutefois pas en imposer le respect, cette décision relevant de la justice civile. Les riverains ayant obtenu cette ordonnance peuvent, eux, faire constater les faits par huissier et, selon elle, réclamer les astreintes prévues.

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La bourgmestre faisant fonction Carine Gol-Lescot (MR), qui remplace actuellement Mme Delwart, en vacances, a indiqué qu’une patrouille de police avait constaté la présence de quelques résidents, dans le calme. “On aurait aimé, une fois toutes les vérifications urbanistiques effectuées, pouvoir les accueillir au mieux“, a-t-elle déclaré. “Le Samusocial a une autre lecture de la décision de justice. On veut évidemment que tout se passe pour le mieux, tant pour les riverains que pour les résidents.” La commune indique qu’elle assurera la sécurité de tous et poursuivra la défense de ses arguments dans la procédure judiciaire.

Sur le plan politique, le PS d’Uccle a accusé ce week-end le collège MR-Ecolo de soutenir en justice les opposants au centre, contrairement aux déclarations publiques affirmant une position de neutralité. Les socialistes estiment que les arguments développés par la commune devant le tribunal visent à obtenir la suspension de l’installation du centre et annoncent qu’ils demanderont des explications lors du prochain conseil communal.

Belga