Trois suspects arrêtés à Bruxelles après la saisie de plus de 3,5 kg de stupéfiants

Trois hommes ont été placés sous mandat d’arrêt après la saisie de plus de 3,5 kg de stupéfiants, d’environ 5.000 euros en liquide et de matériel de conditionnement dans un logement Airbnb bruxellois, a indiqué lundi la police de la zone Bruxelles-Capitale/Ixelles.

L’affaire a débuté samedi vers 14h45, lorsqu’une patrouille, en mission de surveillance et de sécurisation dans le centre de Bruxelles, a assisté à une vente de cocaïne en flagrant délit sur la voie publique.

►Lire aussi | Deux personnes appréhendées après la saisie de 4,5 kg de cocaïne et de 70.000 euros

À la vue des policiers, les deux hommes impliqués ont pris la fuite. Les agents ont toutefois rapidement interpellé le vendeur présumé, qui s’était caché dans une tente à proximité des lieux de la transaction. Plusieurs boulettes de cocaïne ont également été découvertes au sol dans cet abri de fortune.

Les investigations menées après cette arrestation ont conduit les enquêteurs vers un logement Airbnb situé dans une autre commune bruxelloise, qui semblait servir de lieu de stockage et de conditionnement pour alimenter un point de vente.

La perquisition menée sur place a permis l’interpellation de deux autres suspects ainsi que la saisie de 3,344 kg de cocaïne, de 405 grammes de résine de cannabis, de 4.845 euros en espèces et de matériel de conditionnement.

►Lire aussi | Plus de 3.300 bonbonnes de gaz hilarant saisies lors d’un contrôle à Bruxelles

Les trois suspects, qui se trouvent en séjour illégal en Belgique, ont été mis à la disposition du parquet de Bruxelles. Celui-ci a requis un juge d’instruction, qui les a placés sous mandat d’arrêt.

Belga