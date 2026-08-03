Licences de cyclopartage annulées : Touring demande de sauver les vélos électriques partagés à Bruxelles

L’organisation d’assistance à la mobilité essentiellement motorisée Touring a appelé lundi la Région bruxelloise à trouver rapidement une solution juridique permettant de maintenir les vélos électriques partagés en circulation.

Réagissant à l’annonce, il y a quelques jours, de l’interdiction des trottinettes et vélos partagés en flotte libre le 1er septembre prochain, Touring a dit pouvoir comprendre que les problèmes liés aux trottinettes partagées conduisent à revoir leur place dans l’espace public. “Mais les vélos ne peuvent pas être entraînés dans leur disparition”, a-t-elle insisté par voie de communiqué.

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Les trottinettes et vélos en libre-service et en flotte libre, couverts par les licences annulées mercredi par le Conseil d’État, devront avoir disparu de l’espace public de la capitale d’ici le 1er septembre prochain, avait annoncé jeudi Bruxelles Mobilité.

La Haute instance a annulé les décisions d’octroi de licences de cyclopartage actuellement en vigueur à Bruxelles. L’arrêt a rejeté les demandes de maintien des effets des licences en cours. Il ne remet pas en cause l’offre de Villo!, reposant sur un réseau de stations fixes.

“L’annulation d’une procédure d’attribution ne peut conduire à priver durablement les Bruxellois, les navetteurs et les visiteurs d’une solution de mobilité qui a généré près de deux millions de trajets en 2024, en progression de plus de 60% en un an”, a souligné Touring, lundi.

Pour cette organisation, les vélos partagés répondent à un besoin très concret: parcourir le premier ou le dernier kilomètre entre une gare, un arrêt de transport public, le domicile ou le lieu de travail. Ils permettent également de rouler à vélo sans devoir en acheter un, disposer d’un local sécurisé ou exposer un vélo électrique personnel au vol. “La concertation de la mi-août doit déboucher sur une continuité du service, pas sur un vide de mobilité” a encore fait observer Touring.

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Belga