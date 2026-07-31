Trottinettes et vélos partagés: Bruxelles cherche une solution après l’annulation des licences

Dans un mois, les trottinettes et vélos électriques en libre-service pourraient disparaître des rues bruxelloises.

Cette décision fait suite à un arrêt du Conseil d’État qui a annulé les licences accordées en 2023 aux opérateurs Bolt, Dot et Voi, après un recours introduit par Lime.

L’entreprise contestait la procédure d’attribution des licences, estimant qu’elle n’avait pas respecté certaines règles. Le Conseil d’État lui a donné raison, entraînant l’annulation du dispositif actuel.

Pour de nombreux utilisateurs, ces véhicules sont devenus une alternative pratique aux transports en commun, notamment pour les trajets courts. Face à cette situation, Bruxelles-Mobilité souhaite trouver une solution avec les différents opérateurs afin d’éviter une interruption totale du service, en particulier pour les vélos électriques partagés.

Des discussions sont prévues à la mi-août pour tenter de maintenir une offre de mobilité partagée dans la capitale.

■ Reportage de Simon Breem et Béatrice Broutout