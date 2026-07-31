Licences de cyclopartage annulées: Way To Go appelle à la “continuité” des services de trottinettes et vélos en libre-service

L’organisation pour la mobilité partagée Way To Go a plaidé vendredi pour la “continuité”, au bénéfice des utilisateurs, des services de trottinettes et de vélos en libre-service et en flotte libre à Bruxelles.

Elle appelle le gouvernement régional à élaborer en urgence une solution transitoire juridiquement solide. Le Conseil d’État a annulé mercredi les décisions d’octroi de licences de cyclopartage actuellement en vigueur à Bruxelles. La haute instance avait été saisie d’un recours introduit par la multinationale Lime, évincée du marché à Bruxelles. Trottinettes et vélos en libre-service et en flotte libre, couverts par les licences annulées, devront avoir disparu de l’espace public de la capitale d’ici le 1er septembre prochain.

Néanmoins, selon Way To Go, ils constituent une composante essentielle de l’offre de mobilité bruxelloise. Elle rappelle qu’en 2025, plus de 4,5 millions de trajets ont été effectués et que 1,3 million de comptes utilisateurs étaient actifs sur les plateformes de mobilité partagée. Bruxelles comptait alors 10.738 vélos et 7.221 trottinettes en libre-service.

“Il ne s’agit pas d’une poignée de véhicules ou d’utilisateurs. L’arrêt du Conseil d’État doit bien entendu être respecté. Mais les conséquences de problèmes liés à une procédure d’autorisation ne peuvent pas être répercutées sur les personnes qui comptent quotidiennement sur ces moyens de transport”, a déclaré son directeur, Jeffrey Matthijs.

L’organisation estime que le gouvernement bruxellois doit mettre en place une mesure transitoire juridiquement solide, garantissant la continuité du service.

Belga