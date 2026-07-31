Des peines de prison de 24 et 28 mois pour des trafiquants de drogue bruxellois

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a condamné vendredi deux hommes impliqués dans un trafic de stupéfiants à des peines de 24 et 28 mois de prison.

L’un d’eux a été pris en flagrant délit en août dernier, tandis que l’autre était son fournisseur. Le 15 août 2025, une patrouille de police bruxelloise a remarqué une femme dans la rue, visiblement nerveuse et les yeux rivés sur son téléphone portable et les voitures qui passaient. Lorsqu’une voiture s’est arrêtée, elle a remis 10 euros au conducteur, qui a alors sorti quelque chose d’un sac.

La police est intervenue et le sac contenait des comprimés d’ecstasy. Sur le téléphone portable du conducteur, H., la police a également trouvé des messages concernant la vente de cannabis, quelques livres et diverses adresses.

L’enquête menée sur les communications téléphoniques du chauffeur a permis d’identifier un second suspect, N., en décembre. Selon le parquet, il s’agissait du fournisseur de H. : “Lors d’une perquisition à domicile, la police a découvert 2.500 euros, 750 grammes de cannabis et une balance de précision”.

Les avocats des deux suspects ont plaidé que leurs clients n’étaient coupables que de possession de drogue. Mais, selon le tribunal, il a été suffisamment prouvé que les deux hommes s’étaient livrés au trafic de stupéfiants. H. a été condamné à 28 mois de prison, tandis que N. a été condamné à 24 mois.

Belga