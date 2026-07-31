La nomination au Maroc du directeur de cabinet d’Ahmed Laaouej suscite des questions sur “la procédure et la transparence des règles”

La désignation du directeur de cabinet du ministre Ahmed Laaouej (PS) à un poste revalorisé de direction pour représenter la Région au Maroc relève d’une “procédure opaque”, a déclaré vendredi la cheffe du groupe Ecolo Zakia Khattabi.

L’affaire avait été révélée par L’Echo: Moustapha Budchich, actuel chef de cabinet du ministre bruxellois Ahmed Laaouej, a été désigné représentant économique de Bruxelles au Maroc à partir du 1er septembre, pour un mandat de cinq ans.

Toujours selon nos confrères de l’Echo, le poste, classé au niveau A5, soit l’équivalent d’une direction générale, est rémunéré entre 115 000 et 150 000 euros bruts annuels. Sa désignation s’est faite sur proposition du ministre-président Boris Dilliès (MR), sans procédure de recrutement ouverte.

Hub.brussels, l’organisme en charge du commerce extérieur bruxellois, est actuellement soumis à des restructurations budgétaires qui entraînent la fermeture de plusieurs bureaux à l’étranger. Le bureau de Rabat, lui, voit ses moyens renforcés. “Cela interroge au moment où hub.brussels, comme tant d’autres, est soumis à l’austérité”, pointe Zakia Khattabi.

Pour l’élue écologiste, “la question n’est pas celle des qualités de la personne désignée, mais de la procédure, de la transparence et du respect des règles”. Elle y voit un nouveau signe d’un gouvernement qui “fonctionne selon une logique de privilèges”, citant également le récent marché public de près de 800 000 euros confié à une consultante à 1 200 euros par jour sous la responsabilité du ministre De Smedt.

Elle demande au gouvernement de rendre publics les documents ayant fondé cette décision.

Belga