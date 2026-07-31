Train World accueillera une exposition de trains miniatures en août

Pendant près de deux semaines, les visiteurs pourront découvrir plusieurs dizaines de réseaux miniatures réalisés par des modélistes et des clubs spécialisés venus de toute la Belgique. L’exposition réunira notamment des reproductions de gares belges, parmi lesquelles Houyet, Hasselt, Ostende, Sourbrodt, Edegem et la Halte royale d’Ardenne, ainsi que des réseaux inspirés du patrimoine ferroviaire belge et européen.

Les trains miniatures circuleront sur l’ensemble des réseaux durant les week-ends de l’exposition.

Le billet d’entrée donnera également accès aux collections permanentes du musée. Train World recommande par ailleurs aux visiteurs de privilégier les transports en commun, le parking situé à proximité de la gare de Schaerbeek n’étant pas accessible pendant toute la durée de l’exposition.

Les 29 et 30 août, un train historique itinérant mis en circulation dans le cadre du centenaire de la SNCB fera également escale en gare de Schaerbeek. Long de 300 mètres, il sera composé de matériel ferroviaire de différentes époques et plusieurs voitures pourront être visitées.

Belga