Help Animals au secours d’une dizaine de chats au cœur d’une affaire de maltraitance

Plusieurs refuges belges se mobilisent pour prendre en charge les animaux saisis dans le cadre d’une affaire sordide orchestrée par une vétérinaire. Parmi eux, Help Animals accueille une dizaine de chats.

■ Reportage de Charlotte Verbruggen et Nicolas Scheenaerts

Une vétérinaire est soupçonnée d’avoir transporté plusieurs dizaines de chats entre Châteaudun, en France, et la Belgique, où 39 animaux ont été récemment découverts enfermés dans un box de stockage dans un garde-meuble en pleine période de canicule, ainsi que huit autres chats dans le cabinet de la vétérinaire, a indiqué mercredi le GRIFF (ex-SPA) de La Louvière.

Selon le “Refuge et Gardien du bien-être animal (GRIFF)”, les autorités belges, le Service Bien-être animal et plusieurs refuges sont intervenus 17 juillet dans la région de Charleroi, où 39 chats ont été découverts enfermés dans des cages de transport, remplies d’urine, d’excréments et sans eau, le tout placé dans un box de stockage. “Il faut savoir que la vétérinaire avait déjà abandonné 35 chats à Châteaudun, en France, où les animaux ont finalement été pris en charge par une association”, a expliqué à Belga Gaëtan Sgualdino, directeur du GRIFF. “Les investigations ont permis d’établir un lien entre cette affaire et les faits découverts en Belgique. Une enquête est désormais ouverte en Belgique et en France afin de faire toute la lumière.”

► Reportage | Une clinique vétérinaire de pointe ouvre 24h/24 à Watermael-Boitsfort: “C’était un vrai besoin”

Selon les responsables du refuge louviérois, au moins 83 chats au total sont aujourd’hui identifiés comme victimes de ce dossier de maltraitance. Les 39 chats retrouvés en juillet en Belgique ont immédiatement été saisis et confiés à plusieurs refuges, notamment, le GRIFF, Help Animals ASBL, la SPA Charleroi, Sans Collier ASBL, Natur’Horses, et l’Arche de Noé asbl.

Le GRIFF espère que l’enquête permettra d’établir l’ensemble des responsabilités et a décidé de se constituer partie civile et de saisir la justice. “Notre but est que cette vétérinaire ne puisse pas exercer en Belgique avec le passif qu’elle présente”. Contacté par Belga, le parquet de Mons-Tournai ne s’est pas encore exprimé sur le dossier.

Belga – Photo : BX1